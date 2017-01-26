النفط يقلص مكاسبه مع ارتفاع الدولار

قلصت أسعار النفط مكاسبها مع ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، وسط تقييم المستثمرين لآثار خفض إنتاج دول “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين في مقابل تزايد المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.40% إلى 55.31 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.20% إلى 52.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً، مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 100.29 نقطة، بعدما تراجع قرب مستوى 99.77 نقطة في وقت سابق من التعاملات وهو الأدنى منذ نحو 7 أسابيع.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط وعدد من المنتجين على رأسهم روسيا تحقيق التوازن بالسوق هذا العام مع تراجع المخزونات بفعل خفض الإمدادات النفطية وفقاً للاتفاق الذي وقعته “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين.

من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي بمقدار 2.8 مليون برميل، إضافة إلى ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 6.8 مليون برميل.