النفط يقلص مكاسبه عقب تصريحات “نوفاك”

قلصت أسعار النفط مكاسبها عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي التي أكد خلالها أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالتعاون مع “أوبك”.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 1% إلى 55.45 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 56.08 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ السابع من مارس/ آذار.

فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.20% إلى 52.33 دولار للبرميل، بعدما لامس 52.94 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ شهر.

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” الجمعة إن الوقت مبكر للحديث عن الحاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تبحث مع المنتجين المحليين والحكومة احتمالات التمديد.

وتلقت أسعار النفط دعمًا قويًا خلال تعاملات اليوم، عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها البحرية الأمريكية على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.