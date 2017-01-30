النفط يقلص خسائره رغم توقعات ضعيفة

share on:

قلصت أسعار النفط خسائرها وتمكن الخام الأمريكي من الارتداد أعلى 53 دولاراً مجدداً، رغم توقعات ضعيفة بشأن مستقبل الطلب على النفط خلال الفترة القصيرة المقبلة.

 

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.30% إلى 55.36 دولار للبرميل، فيما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.10% إلى 53.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

من ناحية أخرى، حذر “كومرتس بنك” من عدم الإفراط في التفاؤل بارتفاع أسعار الخام أعلى 50 دولاراً للبرميل، محذراً من تزايد احتمالات التصحيح في سوق النفط.

 

وتأثرت أسعار النفط سلباً خلال تعاملات اليوم الإثنين بارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للمرة الـ12 خلال 13 أسبوعاً، بحسب ما أظهرته البيانات الأسبوعية لشركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” الجمعة.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  ارتفاع أسعار النفط مع تكهنات دخول أعضاء "أوبك" في محادثات رسمية
Tags:النفطبترولخام
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار

share
  • /

الدولار يتراجع مع مخاوف أزاء سياسات “دونالد ترامب”

النفط ينخفض رغم تراجع الدولار

الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر فبراير القادم

share on: