النفط يقلص خسائره رغم توقعات ضعيفة

قلصت أسعار النفط خسائرها وتمكن الخام الأمريكي من الارتداد أعلى 53 دولاراً مجدداً، رغم توقعات ضعيفة بشأن مستقبل الطلب على النفط خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.30% إلى 55.36 دولار للبرميل، فيما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.10% إلى 53.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، حذر “كومرتس بنك” من عدم الإفراط في التفاؤل بارتفاع أسعار الخام أعلى 50 دولاراً للبرميل، محذراً من تزايد احتمالات التصحيح في سوق النفط.

وتأثرت أسعار النفط سلباً خلال تعاملات اليوم الإثنين بارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للمرة الـ12 خلال 13 أسبوعاً، بحسب ما أظهرته البيانات الأسبوعية لشركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” الجمعة.