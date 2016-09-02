النفط يعزز مكاسبه مع دعوة “بوتين” للتوصل إلى اتفاق تجميد الإنتاج

عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تداولات اليوم الجمعة، مدعومة بتصريحات الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” التي أكد فيها رغبته في توصل موسكو و”أوبك” لاتفاق مشترك بشأن تجميد الإنتاج مع استثناء إيران التي تحاول الوصول لمعدلات إنتاج ما قبل فرض العقوبات عليها.

وقال الرئيس الروسي اليوم، إنه قد يوصي باستكمال خطة تجميد الإنتاج عند التقائه مع ولي ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

فيما أعرب وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” اليوم، عن تفائله إزاء تبني منتجي النفط لموقف مشترك بشأن إنتاج الخام، خلال اجتماع منظمة “أوبك” الشهر الجاري في الجزائر.

وتصدر شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم بياناتها حول عدد منصات التنقيب عن النفط التي تم إضافتها في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.4% إلى 46.10 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 1.2% إلى 43.69 دولار للبرميل.

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