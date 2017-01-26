النفط يعزز مكاسبه إلى 2.2%

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس تزامناً مع تزايد الثقة لدى الأسواق حول التزام كبار منتجي الخام بحصصهم المقررة ضمن اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج.

يأتي ذلك رغم بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام بنسبة 6.3% منذ منتصف العام 2016 ليصل إلى 8.96 مليون برميل/يومياً.

من جانبه، صرح وزير النفط الكويتي “عصام المرزوق” بأنه يتوقع التزام أعضاء “أوبك” والمنتجين المستقلين بشكل كامل باتفاق خفض الإنتاج، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بالسوق خلال العام الجاري.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 2.3% إلى 56.3 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 2.2% إلى 53.92 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.