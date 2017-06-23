النفط يسجيل خامس خسارة أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية مع انخفاض الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، لكنها رغم ذلك اتجهت لتسجيل خامس خسارة أسبوعية على التوالي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.40% إلى 45.40 دولار للبرميل، كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.35% إلى 42.88 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 97.39 نقطة، وعادة ما يسهم تراجع الدولار في تعزيز قيمة السلع.

وأعرب وزير النفط الكويتي “عصام المرزوق” الخميس، عن تفاؤله بعودة أسواق النفط تدريجيًا إلى التوازن بدعم من الالتزام القياسي من المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، مشيرًا إلى أن امتثال المنتجين الأعضاء في “أوبك” وغير الأعضاء بلغ 106% خلال مايو/ أيار.

ورغم المكاسب يتجه النفط لتسجيل أسوأ أداء له في أول نصف من العام منذ 1997، حيث بلغت خسائره 20% منذ بداية هذا 2017، رغم جهود “أوبك” للحد من الفوائض وتقليص المعروض.

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