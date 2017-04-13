النفط يستقر عقب تقرير وكالة الطاقة الدولية

حافظت أسعار النفط على استقرارها عقب صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، الذي أكد تحقيق المنتجين لنجاح كبير جراء اتفاق خفض الإنتاج، لكنه توقع في الوقت ذاته تزايد إنتاج بعض المنتجين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بمقدار سنت إلى 55.87 دولار للبرميل، فيما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بمقدار سنتين إلى 53.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.45% إلى 100.33 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار دعمًا لأسعار السلع ومن بينها النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أسواق النفط الشهري، إن منتجي النفط حققوا نجاحًا كبيرًا خلال الربع الأول بتفعيل اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين.

لكنها توقعت في الوقت ذاته مزيدًا من التوتر في سوق النفط هذا العام في ظل تكهنات نمو إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين.