النفط يرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع، والذي بلغته خلال تعاملات الأربعاء عقب ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية لأول مرة منذ شهرين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.45% إلى 53.17 دولار للبرميل، وارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.30% إلى 50.58 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت البيانات الحكومية أمس، انخفاض مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 50 ألفًا فقط.

لكن ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل، أثر سلبًا على الأسعار لا سيما وأنها الزيادة الأولى من نوعها منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأنهت أسعار النفط تعاملات الأربعاء عند أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع، بعدما سجلت أقوى خسائر يومية منذ مطلع مارس/ آذار، تأثرًا ببيانات مخزون البنزين.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير إخبارية إلى أن “أوبك” ستعقد اجتماعًا مع بعض المنتجين المستقلين قبيل انعقاد اجتماعها الرسمي المقرر في الخامس والعشرين من مايو/ أيار المقبل، وهو ما يأمل مراقبون أن يسهم في تقرير مصير مقترح تمديد اتفاق خفض الإنتاج.