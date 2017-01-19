النفط يرتفع من أدنى مستوياته في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أسبوع متجاهلة ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، مدفوعة بصدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.90% إلى 54.41 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:19 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.85% إلى 51.52 دولار للبرميل.

وجاء ذلك رغم صعود مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.35% إلى 101.27 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية ضغطاً على أسعار السلع ومن بينها النفط.

من جانبه أفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 5 ملايين برميل نهاية الأسبوع الماضي، بينما توقع مسح لـ”بلاتس” تراجع قدره 900 ألف برميل فقط.

ويأتي ذلك بعدما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال تعاملات الأربعاء، مع تنامي المخاوف إزاء زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.