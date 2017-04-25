النفط يرتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم قبل صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي من المتوقع أن تشير إلى إنخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثالث .

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بعد انخفاضها بنسبة 7.4 % خلال الجلسات الست السابقة.

ومن المحتمل أن تنخفض المخزونات بمقدار 1.95 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمسح “بلومبرج” قبل تقرير من إدارة معلومات الطاقة سيصدر غدًا الأربعاء، وسوف يجتمع وزير الطاقة الروسي “الكسندر نوفاك” مع زعماء البترول في البلاد هذا الأسبوع لبحث توسيع نطاق اتفاق المنتجين العالميين لخفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.31% إلى 51.76 دولار للبرميل، كما ارتفع خام “نايمكس” بنسبة 0.28% إلى 49.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:04 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية لمدة أسبوعين على التوالي بعد أن ارتفعت إلى 535.5 مليون برميل في نهاية مارس/آذار ، وهو أعلى مستوى في البيانات الأسبوعية التي جمعتها إدارة معلومات الطاقة منذ عام 1982.