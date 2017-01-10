النفط يرتفع عقب أنباء إيجابية بشأن “أوبك”

ارتفعت أسعار النفط عقب ورود أنباء إيجابية من العراق بشأن خطة “أوبك” لكبح الإمدادات العالمية وتزامناً مع تقليص الدولار لمكاسبه أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.5% إلى 55.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.6% إلى 52.28 دولار للبرميل.

وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 101.85 نقطة، وهو ما خفف من الضغوط على السلع ومن بينها النفط.

من جانبه قال وزير النفط العراقي “جبار اللعيبي” الثلاثاء، إن انتاج بلاده النفطي انخفض بمقدار 160 ألف برميل يومياً تطبيقاً لخطة “أوبك” الهادفة لكبح الإمدادات العالمية، مضيفاً أن الحصة المخفضة ستصل إلى 210 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الجاري.