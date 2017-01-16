النفط يرتفع رغم توقعات حدوث تقلبات في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط بالرغم من توقعات بحدوث تقلبات في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وأيضاً رغم ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.25% إلى 55.59 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.2% إلى 52.48 دولار للبرميل.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- ببنسبة 0.3% إلى 101.46 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطاً على أسعار النفط.

من جانبه قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن أسعار النفط ستشهد مزيداً من التقلبات خلال العام الجاري، رغم احتمالات استعادة التوازن بالأسواق خلال النصف الأول.

من ناحية أخرى يترقب المستثرون هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة على رأسها تقرير منظمة “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية.