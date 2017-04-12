النفط يحافظ على مكاسبه عقب صدور تقرير “أوبك”

حافظت أسعار النفط على مكاسبها عقب صدور تقرير الأسواق الشهري لمنظمة “أوبك”، والذي أظهر مزيد من التراجع في إنتاج الدول الأعضاء خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.50% إلى 56.51 دولار للبرميل، وارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.40% إلى 53.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهر تقرير “أوبك” اليوم، تراجع إنتاج بلدان المنظمة بمقدار 153 ألف برميل يوميًا إضافية خلال مارس/ آذار إلى 31.93 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بانخفاض إنتاج كل من الإمارات وفنزويلا.

لكن منظمة البلدان المصدرة للنفط، توقعت نمو إمدادات الولايات المتحدة بمقدار 200 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري.