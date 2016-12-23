النفط يتراجع وسط تزايد عمليات جني الأرباح

تراجعت أسعار النفط، خلال جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح قبيل موسم أعياد الميلاد الذي يبدأ الأسبوع القادم، وبالرغم من صدور تصريحات إيجابية من كبار المنتجين بشأن أسواق النفط.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنحو 37 سنتا، بما يوازي 0.70 بالمئة، ليتداول عند مستوى 52.58 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنحو 34 سنتا، بما يوازي 0.62 بالمئة، ليتداول عند مستوى 54.72 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد توقع امتثال منتجين النفط المنضمين إلى الاتفاق إلى خفض الإنتاج وفقا للخطة المتفق عليها.