النفط يتراجع مع استعدادات زيادة صادرات الخام

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استعدادات زيادة صادرات الخام من ليبيا ونيجيريا، وفي ظل ارتفاع المخزونات الأمريكية.

وتستعد ليبيا ونيجيريا لزيادة صادراتهما النفطية وهو الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الأسعار، حيث يتجهز كلا البلدين لزيادة ضخ الخام بعد تراجع الإمدادات بسبب نزاعات مسلحة.

ورفعت شركة النفط الليبية التابعة للحكومة بعض القيود على مبيعات النفط من ثلاثة منافذ تصديرية الأربعاء، وذلك بالتزامن مع خطط البلاد لاستئناف الصادرات من ميناء رأس لانوف.

وفي نيجيريا، أعلنت شركتا “إكسون موبيل” و”رويال داتش شل” استعداداهما لاستئناف ضخ شحنات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 46.38 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.6% إلى 43.66 دولار للبرميل.

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