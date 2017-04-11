النفط يتراجع وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة

تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال ست جلسات، وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف بشأن احتمالات تمديد الاتفاق العالمي الذي تقوده “أوبك” لكبح الإمدادات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفي الأسواق.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.25% إلى 55.85 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.30% إلى 52.91 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ونفت تقارير إعلامية رغبة روسيا في الانسحاب من اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج بعد انتهاء مدته الحالية في يونيو/ حزيران المقبل، كما نفت أيضًا إعراب موسكو عن عدم رضاها إزاء نتائج الاتفاق.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات معهد البترول الأمريكي -غير رسمية- حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وسط توقعات بارتفاع قدره 316 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين للجلسة الخامسة على التوالي، ملامسة أعلى مستوياتها منذ خمسة أسابيع، بدعم من اضطراب الإمدادات في ليبيا وكندا.