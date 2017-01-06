النفط يتحول للارتفاع

تحولت أسعار النفط للارتفاع مع تقليص الدولار لمكاسبه أمام العملات الرئيسية، وفي ظل ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول تطور إنتاج الخام لدى الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.9% إلى 57.40 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.85% إلى 54.22 دولار للبرميل.

وجاء ذلك تزامناً مع استقرار مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- عند 101.53 نقطة، وهو ما خفف الضغوط على السلع ومن بينها النفط.

وتصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات من شركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” حول حركة التغير في منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، وهو ما يتابعه المحللون باهتمام كمؤشر للوقوف على أثر خطة “أوبك” لكبح الإمدادات على مستويات الإنتاج الأمريكي.