النفط يتجه لتسجيل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ بداية العام

عززت أسعار النفط مكاسبها واتجهت لتسجيل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ بداية العام، بعد ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بتقارير أفادت بتعطل إمدادات أكبر حقل نفطي في ليبيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.70% إلى 55.64 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.55% إلى 52.54 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوردت “بلومبرج” عن مصادر مطلعة قولها، إن حقل الشرارة توقف عن الإنتاج بعد أسبوع من إعادة تشغيله عقب الاشتباكات التي اندلعت بين الطوائف المسلحة في البلاد.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” الجمعة، إن حكومة بلاده تناقش مع شركات النفط المحلية الحاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر إضافية من تاريخ انقضاء المدة الحالية والمقرر في نهاية يونيو/ حزيران.