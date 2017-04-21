النفط يتجه لتسجيل أسوأ خسائر أسبوعية منذ مارس

استقرت أسعار النفط، لكنها اتجهت لتسجيل أسوأ خسائر أسبوعية منذ مطلع مارس/ آذار، مع تغلب مخاوف المستثمرين إزاء نمو الإنتاج الأمريكي على التفاؤل بشأن احتمالات تمديد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.10% إلى 53.03 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لكن خسائرها هذا الأسبوع بلغت 5.3%.

وارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 50.72 دولار، لكن خسائره على مدار هذا الأسبوع بلغت 4.7%.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 99.91 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

ورغم تصريحات وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” التي أكد خلالها توافق المنتجين في الآراء حول ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن معنويات المستثمرين ظلت متأثرة بالإشارات المتزايدة حول نمو الإمدادات الأمريكية مع تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.