النفط الأمريكي يغلق مرتفعاً

تباين أداء أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء وسط جلسة متذبذبة بفعل عدم اليقين بين المستثمرين حيال الاجتماع المرتقب هذا الشهر في الجزائر، ولكن “نايمكس” أغلق مرتفعا وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وأفاد وزير النفط الإيراني “بيجان زنغنه” أن بلاده تدعم خطط تثبيت الإنتاج في اجتماع الجزائر، كما أوضح أن طهران تريد وصول أسعار الخام بين 50 و60 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إيرادات أعضاء “أوبك” من صادرات الخام بنسبة 46% إلى 404 مليارات دولار في عام 2015 مقارنةً بعام 2014.

وكان مكتب الإحصاء الوطني في الصين قد أعلن أن بكين امتلكت 31.97 مليون طن من احتياطيات نفطية بداية العام الجاري.

ونقلت “رويترز” عن وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” قوله إن المملكة ستشارك في تثبيت إنتاج النفط إذا اتفق المنتجون الآخرون على ذلك محذراً من أن إيران ربما تفسد أي محاولة لخفض مستويات الإنتاج، وأعرب عن أمله في توافق الأفكار.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 1.1% إلى 94.8 نقطة، مما هدأ الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.9% أو بمقدار 39 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 44.83 دولار للبرميل بعد انخفاضها اليوم إلى 43.84 دولار للبرميل.

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