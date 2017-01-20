النحاس يتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي

تراجعت أسعار النحاس في تعاملات اليوم الجمعة بفعل قوة الدولار الأمريكي واحتمالات طلب ضعيف من الصين أذكت المخاوف بشأن الطلب على المعدن في أكبر مستهلك بالعالم.

وتحل عطلة رأس السنة الصينية في 27 يناير / كانون الثاني الجاري، وغالبا ما يهبط الطلب في تلك الفترة على المعدن وهو الأمر الذي قد يمتد لنحو 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت مكة المكرمة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم 3 أشهر في بورصة لندن 0.45% إلى مستوى 5719 دولار للطن.

ويتجه المعدن إلى تسجيل أول خسائر أسبوعية منذ مطلع العام الجاري.

ومن بين المعادن الأساسية الأخرى، تراجعت أسعار الزنك بنحو 0.8% فيما هبطت أسعار النيكل نحو 1.2%.