الناقلات الوطنية مستمرة في فتح وجهات جديدة

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الناقلات الوطنية الإماراتية مستمرة في فتح وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة، وشراء مزيد من الطائرات الجديدة، وتقديم خدمات مبتكرة، والاستفادة من انخفاض أسعار الوقود، نتيجة تراجع أسعار النفط.

وتوقع في تصريحات صحفية خلال جولة قام بها في مركز الابتكار التابع لشركة “الاتحاد للطيران” في أبوظبي أن تحقق الحركة الجوية نمواً يتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري والسنوات المقبلة القليلة.

وأوضح أن الناقلات الإماراتية لم تخالف اتفاقات الأجواء المفتوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، والمتعلقة بعدد الرحلات التي تقوم بها إلى المطارات الأمريكية، وعدد الوجهات التي تشغل رحلات إليها في الولايات المتحدة، مؤكداً التزام الإمارات الكامل بهذه الاتفاقات.

كما توقع صدور قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجاري، والانتهاء من إعداد مشروع قانون الإفلاس خلال السنوات القليلة المقبلة.

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