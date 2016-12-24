الموازنة العامة لحكومة عجمان 2017: بدون عجز

اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017 بإجمالي نفقات قدرها 1.18 مليار درهم، وكانت ميزانية متوازنة بدون عجز.

وتوزعت الموازنة على مختلف القطاعات كما يلي:

– قطاع الشؤون الاقتصادية حظي بنسبة 34 % (401 مليون درهم).

– قطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة حظي بنسبة 19 % (224 مليون درهم)

– بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 34 % (401 مليون درهم).

– قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة حظي بنسبة 13 % (153 مليون درهم).

وقال مدير عام دائرة المالية بعجمان “مروان آل علي” إن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 جاءت متوازنة وبدون عجز وبفائض تشغيلي قدره 329 مليون درهم ليتم استخدامه في تمويل المشاريع الرأسمالية والتنموية للإمارة.