“المنصوري ” يكرم مجموعة شركات موارد للتمويل

كرم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مجموعة شركات موارد للتمويل تقديرا لجهودها الرائدة والدؤوبة في تعزيز دور الاماراتيين وفوزها بفئة توظيف المرأة الاماراتية في مهنة المحاسبة والتدقيق والادارة المالية .

يأتي التكريم بناء على ما قام به مجلس الخدمات المالية من قياس نسبة المواطنين في مهنة المحاسبة والتدقيق والخدمات المالية وتوثيق مبادرات تأهيل الاماراتيين التي تنفذها المؤسسات المهنية حيث جاءت موارد للتمويل إحدى هذه الشركات الوطنية الرائدة من بين العديد من الشركات العاملة في ذات القطاع لتفوز بهذا التكريم تدعيما لجهود التوطين في دولة الامارات .

وقام وزير الاقتصاد بتكريم الشركة ممثلة في نائب الرئيس للموارد البشرية والشئون الادارية فاطمة بن فهد في حفل نظمه مجلس الخدمات المالية لدى جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات برعاية معاليه وبحضور قيادات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المحاسبة .

وأكد معاليه في كلمة له على أن هذه المبادرة تعد مؤشر وطني مبتكر لتعزيز الشفافية في الاقتصاد وتدعم جهود الدولة في التوطين وأنه من الضروري تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق التي لا يمكن فصلها عن التطوير المالي والاقتصادي حيث يتوجب دعمها بكافة الاطر القانونية والادارية والارتقاء بها من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية ..لافتا الى دور جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات ورسالتها في خدمة الاعضاء والمهنة والمجتمع حيث تعد هذه الرسالة دعما لرؤية وزارة الاقتصاد نحو تأهيل مواطني دولة الامارات مهنيا في مجال الممارسات المحاسبية بحلول 2021 مشيدا بالدور الرائد الذي تلعبة موارد للتمويل وكافة المؤسسات المالية في هذا القطاع التي استحقت التكريم في كافة الفئات .

ومن جانبه قال محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل إن هذه الجوائز تؤكد على سعينا نحو التميز في جميع أنشطتنا بما فيها المسؤولية المجتمعية ..مشيرا الى أن تكريم “موارد للتمويل” هو نتاج طبيعي لعمليات التطوير لمهارات المواطنين وتوظيفهم والتي تتبناها المجموعة منذ انطلاقها.

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