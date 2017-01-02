“المنصوري” يبحث فرص الاستثمار الاقتصادي والتجاري مع تتارستان

بحث وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ورئيس تتارستان، رستم ميننيخانوف، سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وفرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان، في اللقاء الذي عقد بفندق «برج العرب» بدبي، أخيراً، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة لدى كل جانب، وما يمكن أن تولده من شراكات استثمارية في عدد من القطاعات التي يتمتع بها الجانبان من قدرات وإمكانات تخدم المصالح التنموية للطرفين، وأبرزها السياحة والزراعة والتطوير العقاري والصناعة والبتروكيماويات.

وأكد المنصوري قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات ودول روسيا الاتحادية، وفي مقدمتها تتارستان التي تشهد تطوراً مستمراً.

وقال إنه في ظل الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها الإمارات وتتارستان، فإن هناك فرصاً لبناء شركات مثمرة في قطاعات السياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، فضلاً عن فرص الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العقاري، والاستثمار الزراعي، الذي يشكل أولوية لدى دولة الإمارات في ظل خطواتها نحو تعزيز الأمن الغذائي على صعيد أسواقها المحلية والمنطقة ككل. وأشار المنصوري إلى أن السوق التترية تحظى باهتمام لدى المستثمرين الإماراتيين، لاسيما في ظل وجود عدد من اتفاقات التعاون الموقعة بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها، العقارات، والزراعة، والطيران والسياحة، ما يؤسس أرضاً خصبة لبناء شراكات واعدة على الصعيدين الحكومي والخاص في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الجانبين.

من جانبه، استعرض رئيس تتارستان، رستم ميننيخانوف، عدداً من الفرص الاستثمارية في السوق التترية، وما تتمتع به من مقومات وخبرات في مجالات الزراعة والسياحة والبتروكيماويات، فضلاً عن الاستثمار في التطوير العقاري الذي يشهد معدلات نمو ملحوظة، مدعوماً بخطط ومشروعات تنموية تعمل الدولة على تنفيذها.

وأكد الرغبة في تعزيز استقطاب الاستثمارات الإماراتية، وتسهيل تواجدها بأسواق تتارستان، لما تتمتع به من قدرات وإمكانات وجودة عالية.