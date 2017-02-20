“المنصوري”: لن يتم التخلي عن ربط الدرهم بالدولار

قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي “مبارك راشد المنصوري”، إن القطاع المصرفي في الإمارات قوي ولديه ملاءة مالية عالية تصل إلى 19 %.

وأضاف في مقابلة صحفية، أن حجم الاحتياطي الأجنبي البالغ 311 مليار درهم، يكفي لتلبية مستوردات الدولة لأكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى الرضا بمستواه، وأنه مصدر ثقة لتلبية حاجة البنوك من العملة الأجنبية.

وأوضح المنصوري أن ربط سعر صرف الدرهم بالدولار الأمريكي، سياسة شجعت على تدفق المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولن يتم التخلي عن هذه السياسة، منوها بأن سياسة المركزي تهدف إلى الحفاظ على استقرار نظام معدلات صرف العملة، مع الحفاظ على مستوى مناسب من السيولة ضمن القطاع المصرفي.

وقال إن المركزي بصدد البدء في تطبيق معايير بازل 3 بما يتفق مع المهلة الزمنية المحددة على المستوى العالمي بنهاية 2018، مشيراً إلى أن عملية انتقال البنوك إلى الالتزام بهذه المعايير ستسهم في تقوية رأس المال من حيث جودة المكونات.

وفي إطار آخر أكد “المنصوري” أن النسخة النهائية لمشروع قانون المصرف المركزي الجديد والعصري ستنجز قريباً.