المنصوري: الإمارات ستشهد تطوراً صناعياً كبيراً خلال السنوات المقبلة

قال وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات ستشهد تطورا وتقدما صناعيا كبيرا خلال السنوات المقبلة، نوعا وكما.

وبين أن الدولة وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم التركيز على قطاع الصناعة خاصة مجالات التصنيع والصناعة التحويلية عموما للخروج إلى مرحلة ما بعد النفط، وستجعل القطاع الصناعي يساهم بنسبة 20 % من الناتج المحلي.

وقال إن هذا التطور الصناعي الكبير سيكون ملموسا خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة تتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الصناعي، وسيجعل المنتجات المصنوعة في الإمارات تتمتع بالجودة والتنافسية العالية.

وأشار إلى أن هذا التطور الصناعي سيراعي حماية البيئة ومفهوم الاقتصاد الأخضر ويلتزم بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيكون الاستهلاك المرشّد للطاقة والحد من التلوث وتدوير المخلفات الصناعية أبرز آليات العمل الصناعي الوطني.

وكشف عن أن قانون الاستثمار الأجنبي المتوقع إصداره قريبا، سيعطي مزيداً من الحوافز للمستثمرين الخارجيين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارات، ومن أبرزها القطاع الصناعي.

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