“المنصوري” إطلاق المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية

أعلن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه سيتم إطلاق المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية خلال العام الجاري.

وأوضح المنصوري أن الهدف من هذا المشروع هو توعية المستثمرين بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، إضافة إلى التعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار والحد من احتمالات الخسارة التي تلحق بشكل خاص بصغار المستثمرين والمبتدئين في الأسواق المالية.

وأشار إلى أن المشروع يتوجه إلى المستثمرين في الأسواق المالية عموماً وخاصة صغار المستثمرين وحديثي العهد منهم بالأسواق المالية، إضافة إلى الوسطاء والمحللين الماليين ومسؤولي الإفصاح بالشركات المدرجة وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وطلبة المدارس والجامعات.

واضاف أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة.