المملكة المتحدة تقلص حصتها في “لويدز” إلى 3.89%

قلصت الحكومة البريطانية حصتها المملوكة في مجموعة “لويدز” المصرفية، لتصل حاليًا إلى 3.89%.

وقد تم تخصيص الأموال التي يتم جمعها من بيع حيازة الحكومة في البنك البريطاني لتقليص الدين القومي.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن عملية البيع الأخيرة لسهم “لويدز” تعني أن الحكومة استعادت ما يزيد على 19 مليار إسترليني “حوالي23.6 مليار دولار” من أصل 20.3 مليار إسترليني من أموال دافعي الضرائب تم ضخها في المصرف خلال الأزمة المالية.

وتم إنقاذ المصرف الأكبر في المملكة المتحدة من قبل أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية، مع استحواذ الحكومة على حصة 39%، وبدأت الحكومة بيع أسهمه في أواخر عام 2013.

وأعلن المصرف أمس الأربعاء ارتفاع صافي أرباحه إلى أعلى مستوى لها في عقد زمني.