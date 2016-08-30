“المشرق” يعين رئيساً جديداً لمجموعة إدارة الأصول

أعلن بنك المشرق عن تعيين كريستوف بيلا رئيساً لمجموعة إدارة الأصول ورئيساً تنفيذياً لشركة المشرق كابيتال المحدودة (مركز دبي المالي العالمي) علماً أن قرار التعيين بانتظار موافقة سلطة دبي للخدمات المالية.

وكان كريستوف قد عاد مؤخراً من لندن بعد أن عمل مديراً لسجلات الأسعار العالمية في شركة «ليجال آند جينرال إنفيستمنت مانجمينت ليمتد» وأمضى مسيرته الوظيفية في إدارة الاستثمارات واكتسب خبرة عريقة من عمله في ستيت ستريت جلوبال أدفايسرز (SSgA) وشركة انفيستمنت مانجرز (AXA) بالإضافة إلى بنك HSBC في كل من لندن وجنيف. كما أنه محلل ماليّ معتمد ويحمل شهادة ماجستير إدارة الأعمال، اختصاص التمويل من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا.

وقال نبيل وحيد، رئيس الخزينة وأسواق رأس المال في المشرق: «بفضل خبرته العريقة في مجال الاستثمار، سيتمكن كريستوف من إدارة منصبه الجديد بكل نجاح. فهو من أهم الشخصيات المتمرسة في مجال الاستثمار ولا شك أنه سيمضي بمسيرة أعمال المشرق كابيتال نحو الأمام. يسرني العمل معه جنباً إلى جنب، لنحقق هدفنا في تقديم الأفضل لعملائنا».

قفزة نوعية

الجدير بالذكر أن المشرق كابيتال،شركة مملوكة وتابعة بالكامل لبنك المشرق ومسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي. وبعد أن حققت قفزة نوعية في مسيرة نموها على مر السنوات القليلة الماضية، تدير الآن أربعة صناديق حائزة على جوائز مرموقة، اثنان منها في مجال الأسهم والدخل الثابت. كما ونجح المشرق مؤخراً في الحصول على جائزة «مينا فند مانجر» تأكيداً على تميز أدائه.

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