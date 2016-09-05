المزروعي : ندعم أي جهود مشتركة تُحقق التوازن لسوق النفط

قال سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارات تشيد بالتعاون بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في قطاع الطاقة وخصوصا قطاع النفط.

وأشار على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أن هذه الخطوة إيجابية حيث تأتي في ضوء حرص أكبر منتجين للنفط في العالم على توازن السوق ومصلحة كل من المنتجين والمستهلكين

وأكد أن دولة الإمارات بصفتها منتجاً مسؤولاً في منظمة الأوبك حريصة أن تدعم وتساهم في أي جهود مشتركة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية.

ووقعت السعودية وروسيا مذكرة مشتركة حول سوق النفط، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة سعودية روسية لتحديد الإجراءات المطلوبة لاستقرار سوق النفط.

تعليقات

comments