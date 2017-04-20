المزروعي: تصحيح جديد لأسعار النفط في النصف الثاني

أعرب المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة، عن تفاؤله بمزيد من التصحيح السعري لبرميل النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشدداً على أن وضع سوق النفط في الوقت الراهن مستقر بشكل عام، حيث لم تحدث أية تراجعات حادة أو تذبذبات قوية منذ بدء سريان اتفاق خفض الإنتاج، الأمر الذي يدعو للتفاؤل.

وأوضح أن السوق سيصحح نفسه، معرباً عن تفاؤله بالتزام الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبك بالاتفاق الذي جرى في ديسمبر الماضي بخفض الإنتاج.

وشهد الملتقي الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر يومين في فندق روزوود بجزيرة المارية، وزراء الطاقة والبترول والثروة المعدنية في دول التعاون ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة «أوبك» ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي شركة أدنوك رئيس المجلس الوطني للإعلام وجمع من مسؤولي شركات النفط والغاز في المنطقة.