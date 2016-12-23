المزروعي: انجاز مشروع الطاقة النووية السلمية 2020

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة عن مشروع جديد مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لترشيد استهلاك المواطنين من المياه بنسبة لا تقل عن 20% عن طريق أجهزة لترشيد استخدام المياه.

وأكد المزروعي ،على أهمية توعية المواطنين والمقيمين بخصوص الترشيد.

هذا وأشار وزير الطاقة الإماراتي إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على التنوع بين مصادر توليد الكهرباء، والتركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء وفق أعلى معايير الكفاءة.

وأعلن المزروعي أن استراتيجية الدولة تستهدف استدامة قطاع الطاقة في الإمارات بالتركيز على الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الإمارات ستنجز بحلول عام 2020 مشروعها للطاقة النووية السلمية.