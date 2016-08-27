المزروعي : الحصة السوقية لدول أوبك جيدة

قال سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة بدولة الامارات، إنه بالرغم من تضارب الاّراء حول وضع السوق البترولية الا أن الحصة السوقية لدول منظمة أوبك جيدة عند هذا المستوى.

وأضاف أن دول المنظمة لا تنكر التحديات الموجودة في السوق ولكنها على ثقة أن قطاع النفط سوف يتمكن قريباً من الوصول الى الاتزان المطلوب في السوق.

وأضاف أن أي قرار مستقبلي لأعضاء المنظمة يجب أن يكون قرار يتشارك فيه جميع الأعضاء بالإضافة الى المساهمين الكبار في السوق من خارج المنظمة.

وأشار إلى أن دولة الامارات و بفضل قيادتها الرشيدة سوف تكون مثالاً لدول المنظمة في تنويع مصادر دخلها إستعداداً لعهد ما بعد النفط و خططها قيد التنفيذ.