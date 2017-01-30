“المركز الهندي” يتجه إلى إضعاف الروبية لتحفيز النمو

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قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لـ”دويتشه بنك” إن البنك المركزي الهندي قد يتجه خلال العام الجاري إلى إضعاف الروبية من أجل تحفيز النمو.

وأضاف التقرير “من غير المتوقع أن يترك البنك المركزي الروبية ترتفع أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة.. لأن ذلك ببساطة سيتسبب في إضعاف جاذبية الصادرات الهندية، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على النمو”.

وتابعت المذكرة “الأمر المتوقع على نطاق واسع.. هو تدخل محدود من البنك بإضعاف الروبية”.

وتراجعت الروبية الهندية أمام الدولار نحو 2.3% خلال العام الماضي، فيما بلغت مكاسبها نحو 16% منذ منتصف 2013 وحتى الآن أمام العملة الأمريكية وفقا لبنك التسويات الدولية.

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Tags:#نموالمركز الهنديبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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