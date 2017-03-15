“المركزي الإماراتي”: 1.65 تريليون تحويلات مصرفية في شهرين

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي امس أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس قفزت خلال أول شهرين من عام 2017 إلى نحو تريليون و652.89 مليار درهم مقابل تريليون و603.12 مليارات درهم في أول شهرين من 2016 بارتفاع بلغت قيمته 49.77 مليار درهم بنمو بلغ 3.1 %.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس الثلاثاء أنه على صعيد التغيرات الشهرية فإن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» بلغت 790.49 مليار درهم في فبراير مقابل نحو 858.42 مليار درهم في يناير الماضيين.

وأشارت الإحصاءات أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية» «يو أيه إي إف تي إس» كان قد ارتفع خلال عام 2016 إلى نحو 634.17 مليار درهم مقابل معدل شهري بلغ نحو 615.83 مليار خلال عام 2015 مكتملاً.

التحويلات

وأوضحت أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر النظام ارتفع من نحو 769.23 مليار درهم في يناير إلى 833.89 مليار درهم في فبراير بارتفاع شهري بلغت قيمته 64.66 مليار درهم بنمو نسبته 8.41 % وواصلت الارتفاع إلى 887.53 مليار درهم في مارس 2016 بارتفاع شهري بلغت قيمته 53.64 مليار درهم بنمو نسبته 6.43 % ثم بلغت 863.12 مليار درهم في أبريل بانخفاض شهري بلغت قيمته 24.41 مليار درهم بنسبة 2.75 %.

من ناحية ثانية أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت 250.83 مليار درهم قيمة 5.04 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.5 مليون شيك بقيمة 150.83 مليار درهم مقابل 261.04 مليار درهم قيمة 5.29 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.64 مليون شيك بقيمة 130.52 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير.

الشيكات المرتجعة

ووفقاً للتقرير انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى 4.5 % في شهر فبراير مقابل %4.8 في شهر يناير الماضيين فيما انخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي قيمة الشيكات من 5.3 % في شهر يناير إلى 4.4 % في شهر فبراير الماضيين.

وأشارت إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة انخفضت إلى 4.4 % من إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة في شهري يناير وفبراير 2017 مقابل 4.5 % في شهري يناير وفبراير 2016 فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة 4.7 % مقابل 5.3 % في شهري يناير وفبراير 2016.

وأشارت إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة انخفضت إلى 4.3 % من إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة في شهر فبراير 2017 مقابل 4.5 % في شهر فبراير 2016 فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة 4.3 % مقابل 4.4 % في شهر فبراير 2016 حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الشهر الثاني من عام 2017 إلى نحو 5.25 مليارات درهم وبلغ عددها 105.52 آلاف شيك مقابل 116.48 ألف شيك بقيمة 5.67 مليارات درهم في شهر فبراير 2016.

وأوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال عام 2016 بلغت تريليوناً و555.46 مليار درهم قيمة 31.37 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.62 مليون شيك بقيمة 129.63 مليار درهم مقابل تريليون و649.65 مليار درهم قيمة 32.57 مليون شيك في عام 2015 بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 137.47 مليار درهم.

ارتفاع

عاود إجمالي قيمة التحويلات الارتفاع وبلغ بنهاية مايو 2016 نحو 869.59 مليار درهم بزيادة قيمتها 6.47 مليارات درهم بنمو 0.75 %، وواصلت الارتفاع وبلغت بنهاية يونيو نحو 895.81 مليار درهم، بزيادة قيمتها 26.22 مليار درهم بنمو 3.02% ثم بلغت 707.37 مليارات درهم في يوليو الماضي بانخفاض شهري بلغت قيمته 188.44 مليار درهم بنسبة 21.04 %، وبلغت 691.44 مليار درهم في أغسطس الماضي بانخفاض بلغت قيمته 15.93 مليار درهم بنسبة 2.25 % ثم بلغت 735.51 مليار درهم في سبتمبر و797.35 مليار درهم في أكتوبر، وبلغت 786.57 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي و805.8 مليارات درهم خلال ديسمبر 2016.