“المركزي ” يعتزم إطلاق أنظمة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

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قال المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يعتزم إطلاق مجموعة من المعايير والأنظمة الجديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المصرف أن هذه الأنظمة الجديدة تشمل إدارة المخاطر، ومخاطر السوق، وأسعار الفائدة، والمخاطر التشغيلية، وإدارة المخاطر البنكية، والمساءلة، ومسؤوليات الإدارات العليا، إضافة إلى متطلبات فصل الواجبات والمسؤوليات بين إدارة المخاطر والوظائف الأخرى في البنوك، ومعايير وأنظمة البنوك للتخفيف من المخاطر.

وأضاف أن الهدف من إطلاق هذه الأنظمة هو تعزيز البيئة التنظيمية للعمل المصرفي في دولة الإمارات.

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Tags:أنظمةالمركزيشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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