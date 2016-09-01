“المركزي” يزيد أصوله الذهبية 255 مليون درهم

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الإمارات المركزي

زاد المصرف المركزي أصوله من الذهب بقيمة 255 مليون درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

ورفع المصرف ممتلكاته من السبائك الذهبية مجدداً بنسبة 27.13% خلال هذه الفترة إلى مليار و195 مليون درهم بنهاية يوليو بمستوى قياسي جديد مقابل مليار و164 مليون درهم بنهاية يونيو الماضيين ومقابل نحو 940 مليون درهم بنهاية 2015 فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور السبعة الأولى من 2016 بقيمة تجاوزت الربع مليار درهم بواقع 255 مليون درهم.

فيما أضاف سبائك ذهبية خلال يوليو فقط بقيمة 31 مليون درهم بارتفاع شهري 2.66%. وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية.

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Tags:أصولالذهبالمركزيخسائر الذهب
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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A flag flies outside of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) headquarters in Vienna, Austria, on Thursday, Jan. 31, 2008. OPEC President Chakib Khelil said there's no need to increase or cut oil production quotas at a meeting tomorrow in Vienna, siding with other oil ministers that have suggested maintaining current targets after prices fell this month. Photographer: Suzanne Plunkett/Bloomberg News
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