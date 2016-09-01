“المركزي” يزيد أصوله الذهبية 255 مليون درهم

زاد المصرف المركزي أصوله من الذهب بقيمة 255 مليون درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

ورفع المصرف ممتلكاته من السبائك الذهبية مجدداً بنسبة 27.13% خلال هذه الفترة إلى مليار و195 مليون درهم بنهاية يوليو بمستوى قياسي جديد مقابل مليار و164 مليون درهم بنهاية يونيو الماضيين ومقابل نحو 940 مليون درهم بنهاية 2015 فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور السبعة الأولى من 2016 بقيمة تجاوزت الربع مليار درهم بواقع 255 مليون درهم.

فيما أضاف سبائك ذهبية خلال يوليو فقط بقيمة 31 مليون درهم بارتفاع شهري 2.66%. وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية.

تعليقات

comments