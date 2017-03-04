“المركزي الإماراتى” يحظر على البنوك تخزين بيانات الحسابات المصرفية خارج الدولة

قالت عن مصادر تقنية ومصرفية مسؤولة، إن مصرف الإمارات المركزي أمر البنوك العاملة في الدولة بتخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة فقط، ومنع تخزينها في مراكز خارج الدولة.

ووفق التوجيهات التنظيمية الجديدة للمركزي فإنه لن يسمح بنقل أو تخزين البيانات المصرفية للعملاء في مراكز بيانات تقع خارج حدود الدولة، سواء تم ذلك من خلال ما يعرف بخدمة الحوسبة السحابية أو غيرها.

وذكرت المصادر أن مسودة القرار تسمح للبنوك بتخزين البيانات المصرفية بطريقة آمنة داخل خوادم التخزين الداخلية (السيرفرات)، أو من خلال مراكز البيانات الموجودة داخل الإمارات، وفق المعايير الأمنية القياسية بالقطاع.

ونوهت إلى ان هذه الخطوة تستهدف تطبيق معايير أمنية عالية الجودة تهدف إلى حماية البيانات المصرفية للعملاء.