“المركزي”: يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للإمارات إلى 2.3 %

توقع مصرف الإمارات المركزي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 2.3% في العام الجاري 2017، مقارنة بنحو 2.6% متوقعة في العام السابق.

وأوضح المصرف، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع لعام 2016 أن هذا التباطؤ يعود إلى استمرار الانخفاض في العائدات النفطية.

وتوقع التقرير، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.9% بنهاية 2017، في حين سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 0.8%.

وأوضح التقرير أن توقعات المصرف تشير إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 2.7%، بينما يصل نمو الناتج المحلي النفطي إلى 2.4% في 2016، حيث لم تصدر الأرقام النهائية بعد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في العام المقبل 2018.

يذكر أن الإمارات عضو في منظمة “أوبك” وهي سادس أكبر منتج للنفط في العالم، وتنتج نحو 2.9 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 3% من الإنتاج العالمي.