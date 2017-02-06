المركزي: نمو تحويلات المصريين في الخارج 15.4%

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015.

وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 بالمئة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 حسبما ذكر البنك المركزي في بيان.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال البنك إن حوالي 72 بالمئة من تحويلات الربع الأخير أي نحو 3.3 مليار دولار جاء بعد قرار التعويم.