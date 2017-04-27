المركزي الياباني يخفض توقعات التضخم

واصل بنك اليابان سياساته التحفيزية دون تغيير، مع خفض توقعاته للتضخم، مؤكدا أن وقف التسهيل النقدي الحالي لا يزال بعيد المنال.

وذكر بيان صدر اليوم عن البنك المركزي الياباني أنه سيواصل استخدام سياسة سعرين للفائدة وشراء الأصول من أجل تحفيز الأسعار وأن هناك زيادة طفيفة في توقعات البنك للنمو للسنة المالية الحالية والقادمة.

في تقرير التوقعات الفصلية، خفض البنك توقعات التضخم للسنة المالية التي بدأت هذا الشهر إلى 1.4 % من 1.5 % وقال البنك إنه سيصل إلى المستهدف مع بداية السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان القادم.

وقال البنك إن الاقتصاد الياباني يتجه نحو “توسع” معتدل وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذه الكلمة في هذا السياق منذ حوالي تسع سنوات، وإن الصادرات والإنتاج الصناعي في اتجاه متزايد ولكن أيضا ما زال هناك خطر من أن كل من الأسعار والنشاط الاقتصادي “تميل إلى الاتجاه الهبوطي” وأن هذا الزخم نحو هدف التضخم 2 % ليس ثابتا بما فيه الكفاية .

وفي حين أن الطلب العالمي يدعم الصادرات ويساهم في نمو اقتصادي متواضع، فإن أربع سنوات من التحفيز النقدي الاستثنائي لم تؤد إلا إلى زيادة طفيفة في الأسعار.

وقال المحافظ “هاروهيكو كورودا” الأسبوع الماضي إن السياسة التكيفية ومشتريات الأصول ستستمر لبعض الوقت لأن التضخم “بطيء جدا”، مما يؤكد مدى تخلف بنك اليابان عن نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال “مايكو نوجوتشي” كبير الاقتصاديين في شركة أوراق مالية ومسؤول سابق في البنك المركزي ” إن التوقعات لم تتغير كثيرا ولكن ما بين سطور البيان يمكن أن نرى الثقة المتزايدة “.

وسيعقد “كورودا” مؤتمرًا صحفيا اليوم في طوكيو وسيجتمع بنك اليابان يومي 15 و 16 يونيو/حزيران.