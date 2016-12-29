“المركزي الياباني” يتوقع تعافي الاقتصاد في 2017

share on:

قال محافظ البنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يتمتع الاقتصاد الياباني بتعاف ثابت العام المقبل مع خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “نيكاي” اليابانية، قال هارهيكو كورودا،”هناك الكثير من الوسائل في جعبتنا لتحفيز النمو إذا ما اقتضى الأمر”.

ورفض كورودا الحديث بأن البنك استنفذ كافة الخيارات لتحفيز الاقتصاد بعد ثلاث سنوات متتالية من طباعة النقود أو ما يعرف بالتيسير الكمي.

واستطرد “بوجه عام، الاقتصاد العالمي والياباني يتحركان في اتجاه إيجابي… ستكون الأمور أفضل العام المقبل”.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "المركزي الياباني" تأثير زيادة ضريبة المبيعات سيكون أقل حدة عما حدث في 2014
Tags:الإقتصادالمركزي اليابانيتوقعاتتوقعات الاقتصاد العالمى
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

“المركزي الهندي” يوافق على وقف تداول عملات نقدية

share
  • /

“المركزي الإماراتي”: 348.2 مليار درهم إجمالي القروض الشخصية

share on: