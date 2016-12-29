“المركزي الياباني” يتوقع تعافي الاقتصاد في 2017

قال محافظ البنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يتمتع الاقتصاد الياباني بتعاف ثابت العام المقبل مع خروج الاقتصاد العالمي من عثرته.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “نيكاي” اليابانية، قال هارهيكو كورودا،”هناك الكثير من الوسائل في جعبتنا لتحفيز النمو إذا ما اقتضى الأمر”.

ورفض كورودا الحديث بأن البنك استنفذ كافة الخيارات لتحفيز الاقتصاد بعد ثلاث سنوات متتالية من طباعة النقود أو ما يعرف بالتيسير الكمي.

واستطرد “بوجه عام، الاقتصاد العالمي والياباني يتحركان في اتجاه إيجابي… ستكون الأمور أفضل العام المقبل”.