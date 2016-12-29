“المركزي الهندي” يوافق على وقف تداول عملات نقدية

وافق مجلس إدارة البنك المركزي الهندي على قرار يقضي بوقف تدوالات عملات نقدية في الهند قبيل نحو 3 ساعات من خطاب هام لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقررت الهند في 8 نوفمر الماضي وقف تداولات العملات النقدية من فئة 500 و1000 روبية ضمن محاولات حكومية حثيثة للقضاء على الاقتصاد الأسود والتخلص من الأموال المزورة.

واعطت الهند مهلة لاستبدال النقود الموجودة لدى الناس حتى نهاية العام الجاري ما تسبب في زحام شديد بالمصارف وماكينات الصرف الآلي.

وتقول الهند إن جزء كبير من تلك النقود تستخدم في تمويل عمليات إرهابية بالإضافة إلى وجود جزء أخر منها ناتج عن معاملات غير مشروعة.

وتمثل تلك الفئات النقدية نحو 86% من إجمالي الأموال الموجودة بالقطاع المصرفي الهندي