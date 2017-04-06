“المركزي الهندي” يرفع معدل الريبو العكسي

رفع البنك المركزي الهندي معدل الريبو العكس بشكل غير متوقع بينما أبقى على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، في إطار سعيه لتشديد سياساته بشكل أكثر فاعلية لمواجهة تسارع التضخم.

وأوضح البنك في بيان له الخميس، أنه رفع معدل الريبو العكسي إلى 6% من 5.75%، في حين ثبت معدل الريبو الرئيسي عند 6.25%، معللًا ذلك بزيادة الأموال في النظام المصرفي.

وأضاف أن الضغوط الأساسية للتضخم لا تزال قائمة لا سيما في أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن مسار السياسة النقدية في المستقبل يعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة حول كيفية تطور أوضاع الاقتصاد الكلي.

وارتفعت العملة الهندية مقابل الدولار بنسبة 0.70% إلى 64.5904 روبية، في تمام الساعة 03:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.