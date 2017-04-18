المركزي المصري: 19.2 مليار دولار تدفقات على البنوك منذ التعويم

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قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وحتى الآن.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف البنك أنه جرى “فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بنحو 6.34 مليار دولار.”

وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية منذ نهاية مارس آذار بعد أن توقفت في أكتوبر تشرين الأول.

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Tags:المركزي المصريبنوكتعويم
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امل صبرى

امل صبرى

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