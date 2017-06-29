المركزي الكويتي: يناشد البنوك بتفادى الروابط الخبيثة

عاشت البنوك الكويتية وشركات الاتصالات وغيرها من المؤسسات المحلية حال استنفار كامل أول من أمس في مسعى منها لتدعيم أمنها المعلوماتي في مواجهة فيروس «بيتيا» أو ما يسمى بالفدية الجديد، وذلك بعد تعرض شركات كبرى متعددة الجنسية لهجمات معلوماتية بالفيروس.

و«بيتيا» عبارة عن نسخة معدلة من فيروس الفدية الخبيثة «الخبيث المرفق بطلب المال»، والذي ضرب العالم قبل أشهر، وطلب من ضحاياه دفع أموال مقابل إعادة بياناتهم.

ومحلياً سارع بنك الكويت المركزي إلى التنبيه على البنوك بالتعليمات الاحترازية لتفادي الفيروس، حيث أفاد في تعميم بهذا الشأن بالآتي:

«نريد إعلامكم أنه استناداً لآخر الأخبار المنشورة عبر وكالات الأنباء، هناك فيروس يدعى (الفدية الجديد) أو ما يطلق عليه(بيتيا) آخذ في الانتشار عالمياً، وهذا الفيروس بصدد الانتشار عبر أوروبا وأوكرانيا وروسيا ملحقاً أضراراً بالقطاعات المالية والاتصالات وصناعات أخرى».

وأضاف «يبدو ان هذا الفيروس يستفيد من الضعف الذي استغله هجوم واناكراي السابق في 12 مايو الماضي».

ومن باب الاحتراز طلب «المركزي» من البنوك تنفيذ بعض المؤشرات لتفادي الفيروس، فيما حدد مجموعة من الروابط التي يتعين عليها عدم فتحها وهي عبارة عن:

wowsmith123456@posteo.net

http://mischapuk6hyrn72.onion/

http://petya3jxfp2f7g3i.onion/

http://petya3sen7dyko2n.onion/

http://mischa5xyix2mrhd.onion/MZ2MMJ