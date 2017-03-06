المركزي الكويتي يصل بسعر الخصم على الدينار إلى 3% بنهاية العام

بنهاية العام الجاري من المتوقع ان يبلغ سعر الخصم 3% ليرتفع بنصف نقطة مئوية من 2,5 % حاليا الى 3% , على ان تكون البداية بربع نقطة مئوية حال تحققت توقعات اكثر من 80% من الخبراء بعزم محافظ الفيدرالي الاميركي رفع معدل الفائدة خلال العام الجاري مرتين علي ان تكون كل مرة بواقع 0,25%.

وفيما يترقب بنك الكويت المركزي قرار الفيدرالي المقبل تشير جميع المؤشرات الي توقعات قوية بنمو الاقتصاد الاميركي بنسبة لاتقل عن 1,9 % وقد تصل الي 2% مما يسهم في رفع معدل التضخم ليلامس ال 2% مع تقليص معدل البطالة بنسب تتراوح بين 0,2- 0,3% وهو ما يدفع الفيدرالي لتطبيق قاعدة تايلور في ربطه بين اسعار الفائدة مع معدلي التضخم والبطالة.

وازاء التشدد التي تتمسك به جانيت يلين محافظ الفيدرالي من المستبعد ان يكون الرقع بمعدل نصف نقطة مئوية على ان تكتفي بربع نقطة فقط وهي النسبة التي سوف يضيفها البنك المركزي الكويتي والبنوك المركزية الخليجية التي ترتبط عملتها بالدولار.

ورغم ان الدينار يقوم مقابل سلة من العملات غير معروف نسبها او قيمها الا ان تفاعل المركزي مرتين برفع معدل الخصم عقب رفع الفائدة على الدولار الاميركي من قبل الفيدرالي يشير الي ان نسبة الدولار في سلة العملات هي الاكبر مقارنة بعملات متوقعه مثل اليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري,