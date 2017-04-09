“المركزي الكويتي”: ارتفاع أرصدة شركات الاستثمار إلى 15.9 مليار دينار

اشارت بيانات البنك المركزي الكويتي حول الحسابات المالية لشركات الاستثمار الكويتية الى ارتفاع حجم ارصدتها خلال شهر يناير الماضي بنحو 853.1 مليون دينار بما يعادل 5.6 % قياسا بشهر ديسمبر 2016 لتبلغ15.927 مليار دينار بعد ان كانت 15.074 مليار دينار، كما حققت ارتفاعات بنحو 851 مليون دينار قياسا بيناير 2016.

واوضحت البيانات بلوغ الارصدة النقدية لشركات الاستثمار خلال يناير 2017 نحو 541.3 مليون دينار ويدلك بارتفاع قدره 48.9 مليون دينار بنمو 9.9% قياسا بشهر ديسمبر 2016 فيما تراجعت بنحو 9.5 مليون دينار عن يناير 2016 ، فيما بلغت ارصدة شركات الاستثمار من الاسهم المحلية 11.1 مليار دينار بارتفاع قدره 800 مليون دينار وبنحو 7.8 % قياسا بديسمبر 2016 اما نصيب شركات الاستثمار من الاسهم الاجنبية فقد بلغت 1.4 مليار دينار بارتفاع خلال يناير 2017 بنحو 7.4 مليون عن شهر ديسمبر 2016 وبنحو 6 مليون دينار عن يناير 2016 .

وحول ارصدة الشركات الاستثمارية من السندات والصكوك اظهرت البيانات تراجعها خلال يناير 2017 بنحو 9.7 مليون دينار بنحو 3 % لتبلغ 312.6 مليون دينار ، اما السندات والصكوك الاجنبية فقد تراجعت بنحو 400 الف دينار لتبلغ83.7 مليون دينار، اما وحدات صناديق الاستثمار المحلية في شركات الاستثمار فقد حقق نموا في يناير 2017 بنحو 19.9 مليون دينار لتبلغ 442.6 مليون دينار، اما استثمارات المحلية الاخرى لشركات الاستثمار فقد بلغت 1.6 مليار دينار بتراجع 21.5 مليون دينار فيما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية الاخرى فارتفعت بنحو 4 مليون دينار لتبلغ 143.5 مليون دينار.