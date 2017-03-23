“المركزي الكويتى” يصدر سندات بـ 200 مليون دينار

أصدر البنك الكويتي سندات وتورق مقابل بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر لضبط السيولة في القطاع بالسوق.

بلغ العائد على السندات 1.5% بزيادة 0.25 نقطة مئوية عن آخر الإصدارات لنفس الفترة التي كان العائد عليها 1.25%

ويتزامن وصول العائد على سندات الاشهر الثلاثة مع رفع البنك المركزي الكويتي سعر الخصم على الدينار بـ 0.25%، تزامنا مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأميركية بنفس النسبة.

كان بنك الكويت المركزي قد اصدر سندات وأوراق تورق للسيولة 9 مرات بقيمة إجمالية وصلت الى 1.825 مليار دينار اغلبها لمدة 3 اشهر بقيمة 1.165 مليار دينار بعدد 6 إصدارات مقابل 3 إصدارات لمدة 6 اشهر بقيمة إجمالية وصلت الى 660 مليون دينار.